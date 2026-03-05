В РФ каждый пятый «тотальный» автомобиль — китайский. Эксперты страховой компании ВСК проанализировали обращения своих клиентов по итогам 2025 года и пришли к выводу, что каждое пятое дорожно-транспортное происшествие, которое привело к полному уничтожению автомобилей, связано с китайскими машинами. Больше всего подобных аварий зафиксировано в двух столицах, сообщили редакции Quto.ru в пресс-службе компании.

Как отметили страховщики, больше всего тотальных событий по каско было зафиксировано в 2025 году в Подмосковье (11%) и Москве (10%), а также Санкт-Петербурге (5%), Краснодарском крае (4%) и Татарстане (3%). Реже всего происходят аварии с полным уничтожением машин в Волгоградской (0,8%) и Нижегородской (1,7%) областях.

Эксперты также сообщили, что порядка 44% происшествий, после которых автомобили не подлежат восстановлению, происходит с участием транспорта корпоративных парков, в том числе такси и каршеринга.

Среди марок лидерами по количеству «тоталей» признаны Lada (11%), Haval (4,9%), Geely (4,8%), Volkswagen (4,7%), Chery (4,4%).

