Семейный внедорожник Dodge превратили в ракету

В условиях снижения продаж Dodge на 28%, производитель делает ставку на новое поколение Charger и Durango. Пока поклонники ожидают возможного возрождения V8 в Charger, Durango SRT Hellcat сохраняет доступ к 6,2-литровому компрессорному Hemi Hellcat, что активно используют тюнинг-ателье. Об этом сообщает издание speedme.ru.

© Dodge

Компания Road Show International из Атланты представила версию Durango SRT Hellcat RS Edition с серьёзными улучшениями. Мощность компрессорного V8 увеличена до 960 лошадиных сил, что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 3,1 секунды и достигать максимальной скорости 290 км/ч.

Экстерьер отличается агрессивным дизайном: кузов окрашен в Spruce Green с жёлтыми полосами, установлены 24-дюймовые кованые диски Forgiato в глянцевом чёрном цвете с жёлтыми акцентами, подвеска занижена на 20 мм, а оптика затемнена.

В салоне использовано сочетание чёрной и алой кожи. Дополнительно применены керамическое покрытие кузова, тонировка и защитные покрытия для стёкол.

Durango SRT Hellcat остаётся одним из немногих трёхрядных внедорожников с компрессорным V8, демонстрируя характеристики, сопоставимые с суперкарами. На фоне перехода Dodge к электрификации и турбированным рядным шестицилиндровым двигателям Hurricane, такие проекты подчёркивают устойчивый спрос на экстремальные V8.

Тюнинговые версии Durango могут служить символом переходного периода эпохи Hellcat до возможного возвращения компрессорного Hemi в линейку Charger. Для бренда это также способ поддерживать имидж производительности во время реструктуризации модельного ряда.