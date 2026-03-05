Chery запускает суббренд Lepas в ЮАР с кроссовером L4

Китайский автопроизводитель Chery представил в Южной Африке новый суббренд Lepas, начав с компактного кроссовера L4 по цене от 299 900 южноафриканских рандов. Модель доступна в трёх вариантах: Amur, Javan и Pantera, с разными двигателями — атмосферным 1,5-литровым мощностью 80 кВт или турбированным 1.5T на 108 кВт, а также механической или роботизированной коробками передач. Об этом сообщает издание speedme.ru.

© Chery

Автомобиль построен на платформе LEX, поддерживающей как обычные двигатели, так и новые энергетические решения, с колёсной базой 2700 мм. В салоне установлены 8-дюймовая цифровая приборная панель и 13,2-дюймовый мультимедийный экран с разрешением 2K, а также беспроводная зарядка и система кругового обзора. Lepas предлагает расширенную гарантию: 5 лет или 150 000 км на автомобиль и 10 лет или 1 000 000 км на двигатель для первого владельца.

Во втором квартале 2026 года планируется выпуск более крупных моделей L6 и L8. Запуск суббренда в ЮАР отражает стратегию китайских компаний по мультибрендовой экспансии на развивающихся рынках, делая Южную Африку ключевой точкой для выхода в регион САДК. Конкурентоспособная цена и насыщенное оснащение усиливают давление на корейские и японские бренды в сегменте компактных SUV.