Range Rover Sport получил лимитированную спецверсию SV Ultimate Edition

Особенный вариант внедорожника будет выпущен тиражом всего в 500 экземпляров, все они будут предназначены для Великобритании.

Британская компания Land Rover наладила выпуск внедорожника Range Rover Sport в 2005-м, при этом актуальное третье поколение дебютировало в мае 2022 года. Топовое исполнение с прибавкой в виде литер SV к названию, появилось в конце весны 2023 года, причём изначально этот вариант выпускался ограниченным тиражом в версиях Edition 1 и Edition 2. «Обычная» модификация SV без ограничений по количеству выпущенных экземпляров появилась летом 2025-го.

Теперь Range Rover Sport обзавёлся спецверсией SV Ultimate Edition, при этом известно, что она будет выпущена лимитированным тиражом – всего 500 экземпляров. Все «особенные» внедорожники предназначены только для Великобритании. Стоимость такого варианта на домашнем рынке стартует со 145 995 фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 15,2 млн рублей по текущему курсу.

Спецверсии положены три цвета для кузова – чёрный Obsidian Black Satin, белый Ethereal Frost Satin, а также синий Velocity Blue Gloss, который дебютировал на Range Rover Sport SVR и прежде никогда не предлагался исполнениям SV. Внедорожнику положена чёрная панорамная крыша с люком, а также 23‑дюймовые кованые колёсные диски либо тёмно‑серого, либо чёрного цвета. За ними можно разглядеть синие или чёрные тормозные суппорты фирмы Brembo.

Для оформления интерьера Range Rover Sport SV Ultimate Edition используется комбинированная цветовая схема – сидения в салоне отделаны перфорированной натуральной кожей в цветах Light Cloud и Ebony Windsor, передняя панель и дверные карты тоже выполнены в чёрно-белой гамме.

Техника у особенного исполнения британского внедорожника стандартная. Под капотом у Range Rover Sport SV Ultimate Edition располагается битурбомотор V8 разработки BMW, его объём составляет 4,4 литра, отдача равна 635 л.с., а максимальный крутящий момент – 750 Нм. Он работает в паре с восьмиступенчатым гидромеханическим автоматом фирмы ZF, привод – исключительно полный. С режимом SV на разгон с места почти до «сотни» (до 96,6 км/ч) автомобиль тратит 3,7 секунды.

В пресс-службе компании отметили, что внедорожник оснащается ходовой SV 6D Dynamics (подробнее о ней Kolesa.ru рассказывал ранее): в стандартную адаптивную пневмоподвеску добавлены гидроцилиндры, которые пришли на смену стабилизаторам поперечной устойчивости, что позволило практически полностью подавить продольные и поперечные крены.

Напомним, в начале этого года стало известно о появлении двух особенных версий моделей британской марки, посвящённых Лондону. Речь идёт о Range Rover Evoque Hoxton и Velar Belgravia. Так, Хокстон является одним из районов английской столицы, известный независимыми галереями, ресторанами и барами. Тогда как Белгравия является одним из самых дорогих и элитных районов Лондона.