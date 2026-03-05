Идет подготовка к выходу на российский рынок кроссовера Deepal G318

Российское представительство концерна Changan объявило о выходе на наш рынок нового бренда Deepal. Дебютной моделью станет большой кроссовер G318 с гибридной силовой установкой.

Deepal G318 представляет собой автомобиль длиной 5010 мм и колесной базой 2880 мм. В движение его приводит последовательно-гибридная установка, включающая ДВС-генератор и два мощных электродвигателя, развивающих 439 л.с. Это позволяет кроссоверу разгоняться до 100 км/ч за 6,3 секунды. Запас хода G318 превышает 1000 километров.

Автомобиль оснащен пневмоподвеской, автоматически подстраивающейся под дорожное покрытие, а также набором современных водительских ассистентов, включая адаптивный круиз-контроль, и расширенным зимним пакетом.

Цена на новинку пока не раскрыта, но серийные машины уже готовятся к отправке в автосалоны.

