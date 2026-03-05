Владелец выставил на продажу 12-цилиндровую Toyota Land Cruiser Prado 70. Владелец праворульного внедорожника из Казахстана решил провести глубокий тюнинг своего автомобиля 1994 года выпуска. В результате машина обзавелась современным обвесом, светодиодной оптикой, 35-дюймовыми колёсами, а также новой подвеской, в которой появились выносные резервуары.

Также автомобиль примерил кожаные кресла, цифровые приборы, большой тачскрин медиасистемы и множество других доработок, включая пневматические блокировки дифференциалов.

Главная метаморфоза — двигатель V12 серии 1GZ-FE (280−300 л.с.), с которым состыкован классический 6-диапазонный «автомат». Этой связкой оснащались представительские седаны Toyota Century.

Сейчас внедорожник ищет нового владельца, готового заплатить 22,9 млн тенге — это 3,6 млн рублей. Но очевидно, что найти покупателя, учитывая нескромный ценник, будет непросто.

