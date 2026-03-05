EBRO переходит от простой сборки автомобилей к более глубокой локализации

Испанский автопроизводитель EBRO переходит от простой сборки автомобилей из китайских комплектов к более глубокой локализации на своём заводе в Барселоне. В ближайшие месяцы будет запущена линия M1 для полной сборки, а осенью начнутся работы по сварке и покраске кузовов, что потребует найма 150–200 новых сотрудников. Об этом сообщает издание speedme.ru.

© соцсети

В феврале бренд продал 2 361 автомобиль в Испании, а с начала года общий объём достиг 4 066 единиц, что даёт долю рынка 2,4% и 18-е место в национальном рейтинге. Более 60% продаж приходится на частных клиентов, что подчёркивает популярность среди обычных потребителей.

Модельный ряд включает четыре SUV, три из которых доступны в гибридных версиях PHEV, а вскоре ожидается дебют модели s700 HEV. Компания также планирует выход на рынки Болгарии, Хорватии, Словении и Португалии в 2026 году, расширяя своё присутствие в Европе.

Параллельно готовится постепенный перенос штамповки деталей на площадку бывшего завода Nissan в Монкада-и-Решак, хотя полный цикл производства металлических компонентов может занять 3–4 года. Локализация имеет стратегическое значение для доступа к государственным программам поддержки, таким как Plan Auto+, где учитывается степень производства на территории Испании.