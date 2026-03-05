Mack представил новейший грузовик Keystone

В США представили новый капотный грузовик Mack Keystone. Новинка оснащена совершенно новой кабиной из оцинкованной стали, которая значительно больше своей предшественницы так, ширина (в районе центральной стойки) выросла на 9 дюймов — это 23 сантиметра, что повышает внутренний объём и комфорт водителя.

В разработке интерьера приняли участие более 30 профессиональных водителей, которые оценивали прототипы и предоставляли отзывы об эргономике кабины, расположении органов управления и общей обзорности.

Модель Keystone разработана для клиентов, работающих в строительстве, сельском хозяйстве, лесозаготовках, перевозке скота и других областях, где требуется грузовик, способный работать и на автомагистралях, и на сложном бездорожье.

Модель сможет предложить несколько вариантов кабины: дневную, а также спальные (с отсеками длиной 44 и 64 дюйма). Для каждого варианта можно будет выбрать любую из трёх колёсных формул — 6×4, 8×4 или 8×6.

Ранее появились дизайнерские проекты КамАЗов нового поколения. В Набережных Челнах подвели итоги и наградили победителей специального трека «Транспортный дизайн» федерального конкурса «Дизайн молодых/Young Design 2025».

Ключевым партнёром последнего выступил КамАЗ, поэтому часть работ была посвящена стилю перспективных грузовиков. Редакция журнала Motor опубликовала проекты победителей.