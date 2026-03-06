"Соллерс" объяснил, почему внедорожники УАЗ не вошли в перечень авто для такси

Группа компаний "Соллерс" официально заявила об отсутствии перспектив использования автомобилей УАЗ в качестве такси. Как сообщили ТАСС в пресс-службе компании, специфика таксомоторных перевозок не требует уникальных внедорожных качеств УАЗов, что делает их эксплуатацию в этом сегменте нецелесообразной.

© Российская Газета

Вместо этого "Соллерс" делает ставку на новые модели минивэнов Sollers SF1 и SP7, которые полностью соответствуют запросам и ожиданиям рынка такси.

Важно отметить, что с 1 марта 2026 года вступает в силу федеральный закон, устанавливающий требования по локализации автомобилей для работы в такси. Теперь включение транспортного средства в региональный реестр возможно только при соблюдении одного из двух условий: наличие локализации не менее 3,2 тысячи баллов или производство в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК), заключенного с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025-го.

На данный момент под критерии Минпромторга для работы в такси подпадают следующие модели:

• Lada: Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Travel, Niva Legend.

• Sollers: SP7, SF1.

• Evolute: i-Joy, i-Sky, i-Space.

• Voyah: Free, Dream, Passion.

• Москвич: 3, 3е, 6, 8, М70, М90.

• UMO: модель 5.

Работа по дальнейшему расширению перечня автомобилей продолжается. В кабмине уже финализируют нормативную базу для включения в список моделей Haval Jolion, Haval F7, Haval F7x и Tenet T7.

