В Китае представлен plug-in гибридный кроссовер Lotus For Me

Lotus For Me — это производная от чисто электрического кроссовера Lotus Eletre. Plug-in гибридная силовая установка для Lotus For Me позаимствована у Zeekr 9X и перенастроена инженерами Lotus, её максимальная совокупная мощность — 952 л.с. До 100 км/ч Lotus For Me разгоняется за 3,3 с.

В электронной базе китайского Минпрома Lotus For Me всплыл ещё в декабре, а решение о его разработке было принято осенью 2024 года, когда стало ясно, что электрические модели Lotus продаются плохо и нужно «прикручивать» к ним ДВС. Теперь Lotus связывает своё будущее с мощными гибридами, первым таким гибридом стал кроссовер по имени For Me, что в переводе с английского на русский означает «для меня».

В Китае сегодня состоялась чисто формальная премьера Lotus For Me, объявлены некоторые ключевые технические характеристики, но продажи начнутся уже в конце марта — тогда станут известны все подробности. До европейского рыка Lotus For Me доберётся летом этого года — правда, пока неясно, сохранит ли он в Европе имя For Me или это будет Eletre с какой-нибудь приставкой (например, Eletre PHEV).

Выглядит Lotus For Me так же, как Eletre, в салоне тоже нет никаких изменений, вся новизна — в технике. Lotus не скрывает, что платформа у него китайская, но чтобы оправдать британские корни, была придумана маркетинговая аббревиатура LTS (Lotus Tuned Specification) — мол, все детали силовой установки и шасси прошли тщательную проверку и были должным образом настроены специалистами Lotus, так что даже самые искушённые западные автогурманы будут довольны результатом.

В недрах Lotus For Me скрывается разработанная холдингом Geely платформа SEA-S с 900-вольтовой электрической архитектурой, первым носителем которой стал большой кроссовер Zeekr 9X. Силовая установка состоит из 2,0-литрового бензинового турбомотора и двух электромоторов (по одному на ось), её максимальная совокупная мощность — 952 л.с. Ёмкость тяговой батареи — 70 кВт·ч, запас хода на электротяге без включения ДВС — 420 км по циклу CLTC, в гибридном режиме — 1416 км. Первую «сотню» Lotus For Me набирает за 3,3 с, разгон до 200 км/ч занимает 10,5 с. Lotus уверяет, что даже с разряженной до 10% батарей For Me способен набрать 100 км/ч за 3,5 с. Снаряженная масса гибридного кроссовера составляет 2575-2625 кг в зависимости от оснащения.

Топ-версия Zeekr 9X с тремя электромоторами в силовой установке располагает мощностью в 1400 л.с. и может разогнаться до 100 км/ч за 3,1 с. Возможно, аналогичная версия в будущем появится и у Lotus For Me — это будет сильный аргумент в борьбе с европейскими конкурентами, у которых пока и близко нет такой мощности. К примеру, в распоряжении гибридного Lamborghini Urus SE «всего» 800 л.с., до 100 км/ч он разгоняется за 3,4 с.

Силовую установку Lotus For Me через некоторое время получит и родственный лифтбек Lotus Emeya. Если говорить о европейском крыле Lotus, то пока чисто бензиновое купе Lotus Emira в следующем году тоже станет гибридным.