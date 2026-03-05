В РФ предложили ввести маркировку несовместимых с управлением авто лекарств

Национальный автомобильный союз (НАС) предложил Минздраву маркировать лекарства, после приема которых нельзя садиться за руль. Соответствующее письмо направлено главе ведомства Михаилу Мурашко.

В организации настаивают, что предупреждающая информация должна быть нанесена непосредственно на упаковку, коробку или блистер, поскольку многие водители не читают инструкции.

Инициатива связана с рассматриваемым в Госдуме законопроектом, который вводит штраф в 45 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет за вождение в состоянии опьянения, вызванного лекарствами. В НАС предупреждают: под угрозой могут оказаться тысячи водителей, которые не знают, что принимаемый ими препарат внесен в запретительный перечень.

В обращении отмечается, что в России насчитывается не менее 55 миллионов автомобилистов, и лишь незначительное их число отслеживает изменения в законодательстве.

Кроме того, в союзе указывают на необходимость масштабных клинических исследований. По их мнению, необходимо четко определить, какие именно признаки опьянения должен фиксировать инспектор ГИБДД, в каких дозировках лекарства безопасны и через какое время после их приема можно управлять машиной.

В НАС подчеркивают, что введение спецмаркировки и проведение клинических испытаний должны предшествовать принятию закона.

Ранее стало известно, что в России могут создать список лекарств, за которых водителей начнут лишать прав или штрафовать. В него, в том числе, включат препараты, затрудняющие концентрацию внимания.