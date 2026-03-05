МВД ужесточит контроль техосмотра автомобилей с 1 сентября

В России с 1 сентября 2026 года планируется усилить контроль за проведением техосмотра автомобилей. Новую версию постановления правительства России подготовили в МВД.

По информации газеты «Коммерсантъ», в доработанной редакции документ ведомства предлагает добавить детальный механизм подачи жалоб операторов на отключение от ЕАИСТО. Отмечается, что жалоба будет подаваться в течение 20 дней в электронном виде через сайт МВД от имени юрлица и подписываться усиленной квалифицированной электронной подписью.

«Срок рассмотрения жалобы — 15 рабочих дней со дня регистрации. По итогам её рассмотрения ГИБДД сможет оставить обращение без удовлетворения или восстановить доступ компании к ЕАИСТО, признав решение об отключении от системы как «необоснованно принятое», — говорится в статье.

Прошлой осенью к проверке техосмотра автомобилей предложили подключить дорожные камеры.

