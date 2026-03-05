В РФ сняли с хранения и выставили на продажу Camry 2017 года выпуска

Как выяснила "Российская газета", в Сочи выставили на продажу Toyota Camry 2017 года выпуска, которая проехала всего 22 тысячи км. Учитывая надежность седана, можно сказать, что "японец" прошел лишь обкатку. Впрочем, стоимость машины впечатляет - 3 190 000 рублей.

"Автомобиль без ДТП. Хранился всегда в теплой парковке и под чехлом. Эксплуатироваться по мере потребности как третий авто, раз в месяц. Продажа в связи с покупкой квартиры. Обмен не предлагать", - говорится в сообщении.

Под капотом у Camry двигатель 2,5 литра, который выдает 181 л.с. Коробка - автомат.

