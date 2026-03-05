Немецкого дилера посадили за незаконный экспорт люксовых авто в РФ

Суд в Германии приговорил местного автодилера к шести годам лишения свободы за экспорт в Россию более 100 автомобилей премиум-класса. Фигурантами дела стали автодилер и его помощница из баварского города Мильтенберг.

© РИА "ФедералПресс"

По данным немецкой таможни, они поставили в Россию 111 автомобилей класса люкс на сумму около €20 млн. Кроме того, сообщники планировали продать еще 400 машин почти на €40 млн.

Известно, что бизнесмен наладил прямые поставки из Германии, используя связи с российскими компаниями. Среди его клиентов, по данным следствия, числились органы власти и госкомпании РФ. Суд приговорил организатора схемы к шести годам тюрьмы, а его сообщница получила два года условно.

Напомним, Евросоюз после начала СВО ввел эмбарго на поставки в Россию автомобилей дороже €50 тыс., а также запретил экспорт машин с двигателем выше 1,9 л, электрокаров и гибридов. Mercedes-Benz, Volkswagen и BMW ушли с российского рынка еще в 2022 году, однако их модели продолжают ввозить по параллельному импорту. Российские продавцы утверждают, что часть машин поступает напрямую из Германии, пишет AutoNews.

Изображение сгенерировано с помощью ИИ / Светлана Возмилова