Audi планирует новый бензиновый суперкар на платформе Lamborghini Temerario

Немецкий автопроизводитель Audi рассматривает возможность создания нового флагманского суперкара с традиционным бензиновым двигателем. Об этом заявил глава компании Гернот Дёлльнер, отметив, что такая модель может появиться в будущем, но не будет носить название R8. Об этом сообщает издание speedme.ru.

© Audi

В настоящее время в линейке бренда почти не осталось двухдверных автомобилей после завершения производства купе R8, а также моделей TT и A5 Coupe. Частично этот пробел должен заполнить электрический спортивный автомобиль Concept C, который планируется выпустить в ближайшие несколько лет с имиджевой съёмной крышей типа тарга.

Если проект нового суперкара получит одобрение, он может использовать платформу Lamborghini Temerario, что позволит сократить расходы на разработку. Ранее модели Audi R8 создавались на общей базе с Lamborghini Gallardo и Huracan, и подобная стратегия сотрудничества внутри концерна Volkswagen может сохраниться для оптимизации затрат.

Компания также готовит расширение спортивной линейки: в 2026 году ожидается новое поколение RS6 и обновлённые версии RS5. Будущая модель суперкара, если она будет реализована, может пополнить сегмент спортивных автомобилей 2026 года и последующих лет, хотя точные сроки её появления пока не раскрываются.