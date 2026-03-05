Единственный в СНГ Austin 1937 года продается за 1,5 млн рублей в Новосибирске

Редчайший британский автомобиль Austin, выпущенный в 1937 году, выставлен на продажу в Новосибирске по цене 1,5 миллиона рублей. Экземпляр оборудован бензином мотором объёмом 1,3 литра мощностью 53 лошадиные силы. Пробег, указанный продавцом, составляет всего 90 000 км. При этом отсутствует техпаспорт на машину.

© Bfm.ru Новосибирск

«Продаю единственный на постсоветском пространстве автомобиль Austin 1937 года в хорошем состоянии, на ходу, машина находится в Новосибирске», — сказано в объявлении.

Это авто представляет особую ценность для любителей классических автомобилей, являясь отражением эпохи британского автомобилестроения середины XX века. Модель демонстрирует характерные черты автомобильного дизайна своего времени: округлые формы кузова, внимание к удобствам пассажиров и улучшенную безопасность. Именно тогда продукция компании Austin стала символом успешной конкуренции на рынке наряду с другими известными производителями вроде Morris и Hillman.

Сейчас Austin 1937 года — крайне редкий экспонат, высоко ценящийся коллекционерами. Покупатели имеют уникальную возможность приобрести исторический артефакт, сохранившийся практически в оригинальном виде спустя почти 90 лет.