Mercedes-Benz внедряет 3D-аудио в салоне

Автомобили Mercedes-Benz теперь предлагают уникальное аудио-пространство благодаря внедрению технологии Fraunhofer IDMT, которая преобразует стереозвук в объёмный 3D-формат. Эта инновация доступна в моделях CLA, GLC, GLB и S-Class, оснащённых системами MBUX четвёртого поколения и аудиосистемами Burmester, с планами на расширение в будущем. Об этом сообщает издание tarantas.news.

© Mercedes-Benz

Пользователи могут настраивать интенсивность эффекта, создавая впечатление живого концерта прямо в салоне. Технология, разработанная совместно Fraunhofer IDMT, Mercedes-Benz и Burmester с 2021 года, была адаптирована для автомобильных условий с учётом вычислительных ограничений и стоимости. Впервые она появилась в электрическом CLA в 2025 году.

Fraunhofer IDMT переименовала технологию в Audiofields, расширив её применение не только для музыки, но и для системных звуков и предупреждений. Премьера состоялась 27 февраля 2026 года в Эрфурте, Германия, что подчёркивает стремление к развитию цифровых возможностей в новых автомобилях. Эта система обещает обогатить мультимедийный опыт водителей и пассажиров.