Средняя цена нового отечественного авто опустилась ниже психологической отметки

Авто.ру Бизнес: в средняя цена нового отечественного авто составила 1,99 млн.

Аналитики платформы Авто.ру Бизнес подвели ценовые итоги февраля на автомобильном рынке.

Исследование показало, что средняя стоимость нового автомобиля отечественной марки впервые за долгое время опустилась ниже 2 млн рублей, достигнув отметки в 1,99 млн. Это на 2% ниже показателей предыдущего месяца.

В сегменте китайских автомобилей, официально представленных в России, динамика оказалась нулевой: средняя цена сохранилась на уровне 3,94 млн рублей. При этом предложение на рынке продолжает расти: количество доступных моделей российского производства увеличилось на 7%, а китайского – на 1%.

Наибольшее падение цены среди популярных моделей продемонстрировали седан Lada Aura (минус 4%, до 2,44 млн рублей), а также представители китайского автопрома – гибрид Zeekr 9X (минус 3%, до 13,11 млн) и кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max (минус 3%, до 2,96 млн).

В географическом разрезе снижение цен затронуло более десяти регионов РФ. В Саратовской области автомобили подешевели больше всего – на 10% (до 3,03 млн рублей). В пятерку регионов с наибольшим снижением также вошли Воронежская (-6%) и Нижегородская (-5%) области.

Рост цен в феврале носил точечный характер. Самое заметное удорожание зафиксировано в Тверской области: здесь средний чек на авто вырос на 5,3%, достигнув 2,26 млн рублей.