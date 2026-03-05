Водителя могут наказать за облитого грязью пешехода

При определенных обстоятельствах водитель может понести ответственность за облитого грязью пешехода на дороге. Об этом сообщил московский юрист и руководитель Центра правопорядка Александр Хаминский, пишет RT.

По его словам, водитель понесет ответственность только в случае доказанного умысла. Например, если пешеход сможет подтвердить, что водитель не предпринял попыток снизить скорость или специально направил автомобиль в лужу.

В таком случае водителя могут привлечь к административной ответственности по статье о преднамеренном повреждении имущества или мелком хулиганстве. Максимальное наказание - 15 суток административного ареста. Кроме того, пострадавший вправе потребовать компенсацию за испорченную одежду в гражданском порядке.

Однако, как отметил юрист, доказать умысел водителя крайне затруднительно. Для этого потребуются веские доказательства, такие как фотографии или видеозаписи, демонстрирующие преднамеренное увеличение скорости или изменение траектории движения для попадания в лужу.