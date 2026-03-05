Petronas успел сертифицировать бензин для моторов Mercedes-AMG

Малазийская компания Petronas, которая поставляет топливо и смазочные материалы для моторов Mercedes-AMG, успела омологировать свой бензин накануне старта сезона 2026 года, получив необходимый допуск в последний момент до Гран При Австралии.

До прошлого года топливо тестировалось и сертифицировалось в британской лаборатории, входящей в состав Международной автофедерации FIA. Производителям достаточно было отправить образец для получения подтверждения соответствия техническим регламентам от регулирующего органа — относительно простая процедура, занимавшая максимум две-три недели.

В связи с введением в этом году экологически чистых видов топлива в рамках изменений в регламенте, процесс омологации стал более сложным. FIA делегировала сертификацию внешней организации, британской компании Zemo, которая отвечает не только за анализ конечного продукта, но и за проверку всего производственного процесса.

Начиная с этого года, вся цепочка поставок подлежит контролю: сотрудники органа по сертификации непосредственно посещают производственные объекты, чтобы убедиться в соответствии каждого этапа критериям, установленным правилами FIA. Также проверяются сертификаты отдельных молекул и любых партнёров, участвующих в цепочке поставок.

Как сообщает Motorsport, новая процедура вызвала серьёзную задержку в получении всех необходимых разрешений, но в итоге малазийская компания успела омологировать бензин — Mercedes-AMG, McLaren, Williams и Alpine смогут с самого старта сезона-2026 использовать то топливо, которое создавалось специально под немецкие агрегаты.

Источник: Motorsport