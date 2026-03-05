Выход новинок GAC на рынок России идет один за другим

Первой ласточкой стал гибридный кроссовер GAC S7, который уже поступил к дилерам по цене от 5,7 до 6 млн рублей. Он построен на платформе EV+ и должен составить конкуренцию премиальным моделям вроде Li Auto L6. Но на этом экспансия не закончится.

Следом за S7 в Россию приедут электрические Aion V и Hyptec HT, а также флагманский гибрид S9. Все три модели ориентированы на премиальный сегмент и появятся в ближайшие месяцы. Позже ожидается возвращение обновленного кроссовера GS3 – самой доступной модели бренда, которую временно сняли с продаж.

Эксперты называют такую стратегию «чисткой рядов». Китайцы концентрируются на маржинальных позициях и локализации, временно жертвуя массовым сегментом. Вопрос лишь в том, как скоро покупатели увидят все заявленные новинки в шоурумах – и по каким ценам.

Напомним, что два автодилера уже выстроились в очередь за новым брендом. В России в феврале продали более 80 тысяч новых авто.