GMC отказалась от вариатора в Terrain с 2027 года

В 2027 году GMC полностью обновит трансмиссионную линейку своего кроссовера Terrain, отказавшись от вариатора в пользу 8-ступенчатого автомата. С июня, когда стартует производство на мексиканском заводе GM в Сан-Луис-Потоси, все версии будут оснащаться исключительно автоматической коробкой передач RPO MGH, что унифицирует предложение и потенциально повысит надёжность. Официальная причина такого решения не раскрывается, но возможными факторами называют оптимизацию затрат и улучшение тяговых характеристик, особенно учитывая, что с переходом на 8AT буксировочная способность для всех модификаций может достичь 680 кг, ранее доступных только для полноприводных вариантов. Об этом сообщает издание speedme.ru.

© GMC

Сейчас модели 2025–2026 годов с передним приводом комплектуются CVT, а полноприводные версии используют 8-ступенчатый автомат, причём двигатель 1.5L Turbo развивает 175 л.с. мощности и 250 Нм крутящего момента с вариатором, либо 275 Нм с AWD и автоматической коробкой. Этот шаг вписывается в общую стратегию General Motors по упрощению продуктовой линейки и снижению издержек, что уменьшает сложность логистики и сборки, а также может улучшить восприятие Terrain на рынке, где покупатели часто предпочитают классические АКПТ.