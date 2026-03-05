$77.890.75

Геннадий Задорожный: рынок моторных масел ждет серьезная трансформация

К 2028 году отрасль перейдет на новые стандарты качества смазочных материалов, а в структуре спроса начнут доминировать низковязкие масла. Такие прогнозы озвучил директор по продажам UPEC Геннадий Задорожный на форуме ForAuto 2026, ссылаясь на данные лондонской конференции ICIS.

В ближайшее десятилетие глобальный рынок моторных масел ждет тектонический сдвиг как в предпочтениях потребителей, так и в регуляторике. О том, к чему готовиться игрокам, рассказал Геннадий Задорожный в рамках профильной сессии форума «ForAuto 2026», организованного агентством «Автостат».

В основу доклада легли данные, обнародованные международными экспертами на авторитетной конференции ICIS в Лондоне в феврале 2026 года. По этим данным главным трендом ближайших лет станет окончательный уход от высоковязких продуктов. Рынок ждет сжатие доли масел классов 10W-30, 10W-40, 15W-40 и 15W-50. Им на смену приходят низковязкие составы: эксперты прогнозируют устойчивый рост категорий 0W-16, 0W-20, а также 5W-30 и 5W-20. Причина — глобальная эволюция двигателестроения и давление экологических норм, вынуждающих автоконцерны повышать топливную эффективность.

Не менее важная причина трансформации рынка — повышение требований автопроизводителей к качеству масел, — считает Геннадий Задорожный. — Активная фаза разработки новых спецификаций начнется уже в первой половине 2026 года. Официальное внедрение стандартов API SX и ILSAC GF-8 ожидается в 2028 году. Эти документы зададут новые, более жесткие параметры качества и эксплуатационных свойств смазочных материалов, что потребует от игроков рынка адаптации рецептур. Компания UPEC стала единственным в России производителем, выпускающим продукцию с официальным сертификатом API SQ, и мы планируем уже в ближайшее время начать работу по адаптации производства к лицензированию по API SX и ILSAC GF-8.

Для UPEC, выступившей на ForAuto2026 партнером специализированной сессии, посвященной моторным маслам и смазочным материалам, участие в форуме стало не только возможностью транслировать глобальные тренды широкой российской аудитории. В компании заявляют о готовности адаптировать выпускаемые по контракту продуктовые линейки под требования, которые мировой автопром предъявит к 2028 году.

UPEC (United Petrochemicals) — один из крупнейших в Европе контрактных производителей смазочных материалов. Мощность технопарка составляет до 1 млрд литров масел и 10+ тыс. тонн пластичных смазок в год. В производстве используются высококачественные базовые масла и пакеты присадок Аfton, Lubrizol, Infineum и др. Технопарк площадью 40 га включает собственное производство тары (100+ млн пластиковых и 30+ млн жестяных канистр в год) и логистические мощности на 65 тыс. паллетомест. Продукция UPEC поставляется в 37 стран мира и имеет официальные допуски и соответствия мировых автопроизводителей, в числе которых Audi, Mercedes-Benz, Jaguar Land Rover, Porsche, MAN, Volvo, Cummins, Scania и многие другие.

ForAuto 2026 «Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы» — крупный ежегодный отраслевой форум, проводимый аналитическим агентством «Автостат» и посвященный итогам года и трендам автомобильного рынка России.

В 2026 году мероприятие впервые объединило 5 параллельных потоков, более 800 участников и свыше 80 спикеров. Среди тем форума: производство автомобилей, импортозамещение, перевозка машин и логистика в транспортной отрасли, лизинг и кредитование, производство и продажа спецтехники, автосервис и запчасти, AI- и IT-инструменты для автобизнеса.