Renault Truck увеличил продажи электромобилей на 60 %

Продажи электрических грузовиков Renault Trucks продемонстрировали впечатляющий рост в 2025 году, достигнув примерно 2600 единиц, что на 60% больше, чем в предыдущем периоде. Общий мировой объем реализации коммерческих автомобилей компании составил около 55 тысяч штук, при этом в Европе было продано почти 48,4 тысячи машин, что на 4% меньше, а за пределами континента — чуть менее 6650 единиц с приростом в 3%. Особенно заметный скачок произошел в сегменте легких электрических коммерческих автомобилей: поставки увеличились с 625 штук в 2024 году до 1812 в 2025-м, практически утроившись, и ожидается, что положительная динамика сохранится в 2026 году благодаря росту заказов на 48%. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© Renault Truck

На европейском рынке среднетоннажных и тяжелых электрических грузовиков доля Renault Trucks составила 15%, что ниже показателя 2024 года, когда она достигала 24,2%. Несмотря на усиление конкуренции, уровень электрификации продукции компании остается значительно выше среднего европейского показателя: 3,5% против 2,2% в среднем по региону. Это подчеркивает устойчивую позицию Renault Trucks в переходе к экологичным транспортным решениям, даже на фоне общего снижения продаж в Европе.

Рост спроса на электромобили стал ключевым фактором, компенсирующим общее падение продаж, и указывает на растущий интерес к устойчивым технологиям в коммерческом транспорте. Компания продолжает укреплять свое присутствие в этом сегменте, демонстрируя адаптивность к меняющимся рыночным трендам и экологическим требованиям.