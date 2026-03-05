PepsiCo закупает 130 электромобилей Geely EX5 Max для экологичного парка

Российское подразделение PepsiCo сделало значительный шаг в сторону экологичности, закупив 130 электрических кроссоверов Geely EX5 Max для своих торговых представителей. Эти автомобили станут основой корпоративного парка, начиная программу перехода на электротранспорт, что позволит сократить углеродный след, так как сотрудники ежедневно преодолевают свыше 100 километров. Об этом сообщает издание tarantas.news.

По планам компании, к 2026 году количество таких электромобилей в коммерческом департаменте будет удвоено, что усилит экологические инициативы. Geely EX5, основанный на модульной архитектуре GEA, оснащён силовой установкой «11 в 1» и обеспечивает запас хода до 430 километров по стандарту WLTP. Модель отличается современными системами безопасности, высоким уровнем комфорта и цифровыми функциями, получив положительные оценки в краш-тестах Euro NCAP и ANCAP.

Geely активно продвигает зелёные технологии, сократив выбросы CO2 на 25% за последние пять лет и стремясь к углеродной нейтральности к 2045 году. В России Geely EX5 доступен по цене от 3 819 990 рублей с учётом текущих акций, что делает его привлекательным для корпоративных клиентов, стремящихся к устойчивому развитию.