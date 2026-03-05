Правительство постоянно следит за ценами на топливо в России

Цены на заправках в России отслеживаются постоянно, ситуация с Ираном не может сказаться на их росте. Об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

© Российская Газета

Комментируя факт, что цены на заправках в Европе ползут вверх, а на наших АЗС такого не наблюдается, и отвечая на вопрос, было ли поручение президента на этот счет и могут ли продавцы на внутреннем рынке попытаться повысить цены на топливо, представитель Кремля пояснил, что никакой необходимости в дополнительных поручениях на этот счет нет.

Работает правительство, ФАС, хорошо отлаженная система по контролю за ценами, подчеркнул Песков.