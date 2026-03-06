NIO строит исследовательский центр батарей в Шанхае

Китайский автопроизводитель NIO укрепляет свои позиции в сфере аккумуляторных технологий, подписав соглашение о создании нового исследовательского центра в Шанхае. Проект, реализуемый в районе Цзядин совместно с правительством города Антин и компанией Shanghai NIO Automobile, сосредоточится на разработке силовых батарей для будущих электромобилей. Это усилит технологическую базу бренда и ускорит развитие ключевых компонентов, что особенно важно в условиях растущей конкуренции на рынке, где эффективность и стоимость аккумуляторов становятся решающими факторами. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© NIO

Shanghai NIO Automobile, основанная в мае 2015 года, служит глобальной управленческой штаб-квартирой и центром разработки серийных автомобилей. В районе Цзядин уже размещены несколько исследовательских объектов бренда, включая испытательные центры на улицах Аньсяолу, Тайюньлу и Аньчилу, а также инновационный и батарейный испытательные центры, чья общая площадь превышает 60 тысяч квадратных метров.

Дополнительный импульс развитию NIO придало международное сотрудничество: в феврале компания заключила стратегическое соглашение с Bosch. Это партнёрство охватывает три бренда концерна — NIO, ONVO и Firefly — и предусматривает совместную работу над технологиями «by-wire» шасси, системами управления торможением и рулевым управлением, а также батарейными и электронными системами.

Инвестиции NIO в собственные разработки аккумуляторов отражают общий тренд, когда конкуренция на рынке электромобилей всё больше смещается в сторону технологий батарей. Компании, способные создать более эффективные и доступные аккумуляторы, получат значительное преимущество в глобальной борьбе за долю рынка.