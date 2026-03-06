Идет подготовка к смене логотипа Niva

АвтоВАЗ подал в Роспатент заявку на регистрацию графического изображения товарного знака Niva, сообщают РИА Новости. Он выполнен новым шрифтом и выглядит современнее за счет двухмерного дизайна.

Заявка от АвтоВАЗа поступила в Роспатент 4 марта. Она подана по двум классам МКТУ - 12-му (автомобили, запчасти и аксессуары) и 28-му (игрушки, в том числе с дистанционным управлением, масштабные модели и конструкторы).

В настоящее время заявка ожидает регистрации - после этого АвтоВАЗ станет правообладателем графического изображения товарного знака на 10 лет.

Стоит отметить, что днем ранее был зарегистрирован еще один товарный знак - Lada Parus.