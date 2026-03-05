В Китае дебютировал электрический седан Bozhi 7 от GAC Toyota

На китайском рынке дебютировал новый электрический седан Bozhi 7 от совместного предприятия GAC Toyota, предлагающийся в пяти вариантах комплектации. Стартовая цена модели с учётом государственных субсидий начинается от 1,76 миллиона рублей, что делает её заметным игроком в сегменте технологичных электромобилей. Об этом сообщает издание speedme.ru.

© Toyota

Габариты автомобиля составляют 5130 мм в длину, 1965 мм в ширину и 1506 мм в высоту при колёсной базе 3020 мм. Внешний дизайн выполнен в характерном для современных электрокаров стиле с закрытой передней панелью и С-образными светодиодными фарами. Среди оснащения выделяются лидар на крыше, интеллектуальная пневматическая подвеска и полуутопленные дверные ручки.

Салон оборудован крупным центральным экраном, цифровой приборной панелью, проекционным дисплеем и сиденьями с функцией «нулевой гравитации». Модель использует цифровую платформу с системой HarmonyOS 5, поддерживает экосистему Xiaomi и оснащена интеллектуальным ассистентом на базе больших языковых моделей.

За функции помощи водителю отвечает система Momenta с 27 датчиками, включая лидар, которая обеспечивает навигационное автопилотирование в городских условиях и на трассе, а также автоматическую парковку. Электромобиль оснащён батареей ёмкостью 88,13 кВт·ч, что по циклу CLTC позволяет преодолеть до 710 километров на одном заряде.

Быстрая зарядка восполняет около 300 километров пробега всего за 10 минут. Toyota активно адаптирует свои продукты под специфику китайского рынка, интегрируя технологии местных IT-компаний, что может усилить конкуренцию с новыми китайскими электроседанами.