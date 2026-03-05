Отработанным аккумуляторам электромобилей нашли новое применение

В Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ НЭТИ) идет работа над проектом, который позволяет продлить жизненный цикл литий-ионных батарей, применяемых на электротранспорте. Это, в свою очередь, поможет в решении экологической проблемы утилизации отработанных аккумуляторов.

Как сообщил "РГ" заведующий кафедрой электротехнических комплексов НГТУ НЭТИ доктор технических наук, профессор Николай Щуров, несколько лет назад специалисты вуза совместно с партнерами из Харбина (КНР) и при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований разработали стенд для тестирования аккумуляторных батарей электромобилей.

Такие батареи эксплуатируются в более тяжелых режимах, чем, например, в стационарных установках энергетического комплекса, - поясняет Николай Щуров. - Как следствие, они быстрее деградируют, что приводит к снижению динамических показателей транспортного средства. Когда у батареи остается восемьдесят и менее процентов первоначальной емкости, она подлежит замене. Но такие отработавшие свой ресурс аккумуляторы могут вполне эффективно использоваться в стационарных установках - например, в качестве накопительных устройств в энергетике, где режимы эксплуатации значительно легче, а допустимый уровень остаточной емкости - сорок процентов. Поэтому аккумуляторные батареи нужно тестировать - выявлять и удалять негодные ячейки, а из работоспособных собирать новые устройства, которые в стационарных режимах можно эксплуатировать в течение десятка лет. Это намного эффективнее и дешевле, чем покупать новые аккумуляторные батареи и чем утилизировать отработанные. Тем более что предприятий по утилизации таких отходов в России нет.

А сейчас НГТУ НЭТИ совместно с красноярским научно-производственным предприятием "Радиосвязь" в рамках программы "Приоритет-2030" занимается созданием электрозарядных станций для транспорта.

В накопительных устройствах таких ЭЗС тоже можно использовать отработанные аккумуляторные батареи, снятые с транспортных средств, - отмечает Николай Щуров. - Еще одно перспективное направление - мобильные электрозарядные станции с накопительными устройствами, которые пригодятся водителям электромобилей на трассах. Села батарея - вы вызываете мобильную службу и заряжаетесь. Возможностей применения таких уст-ройств в разных отраслях индустрии очень много.