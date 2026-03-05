Назван самый популярный возраст для покупки первой машины в России

Свой первый автомобиль россияне покупают чаще всего в возрасте от 20 до 30 лет. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на исследование сервиса «Авито Авто». Аналитики выяснили, во сколько лет жители России впервые приобретают личный транспорт.

Оказалось, что большая часть опрошенных стали владельцами собственной машины в достаточно молодом возрасте. Каждый шестой респондент (17 процентов) приобрел автомобиль, не достигнув 20 лет. Еще четверть участников (25 процентов) купили личный транспорт в возрасте от 20 до 25 лет. Столько же опрошенных впервые сели за руль собственного автомобиля в возрасте от 25 до 30 лет.

Исследование также установило, что мужчины почти вдвое чаще покупают машину будучи подростками или сразу после совершеннолетия. Так, до 20 лет это сделали 23 процента мужчин, тогда как среди женщин таких оказалось только 11 процентов. К 30-летию уже половина мужчин (50 процентов) имеют личный автомобиль, в то время как среди женщин этот показатель составил 43 процента. Но после 40 лет картина иная — женщины активнее приобретают первый автомобиль (16 процентов против 9 процентов у мужчин).

Главным критерием при выборе транспортного средства для новичков является цена. Более половины участников опроса (54 процента) сообщили об этом. Для 35 процентов опрошенных определяющим стала надежность машины, а 33 процента смотрели на технические характеристики. Внешний вид машины оказался важен для 31 процента россиян, а стоимость последующего обслуживания волновала 25 процентов. Найти автомобиль конкретной марки ставил перед собой каждый пятый (21 процент).

Интересно, что для большинства участников опроса первая машина не была предметом мечты. Около 22 процентов респондентов признались, что искали простой и недорогой вариант, на котором можно было бы «набить руку», привыкнуть к габаритам и городскому трафику. И только 5 процентов опрошенных с самого начала хотели купить автомобиль своей мечты и сделали это.

