К новому списку автомобилей для работы в такси возникли вопросы

Накануне Минпромторг опубликовал актуализированный список автомобилей, которые соответствуют параметрам вступившего в силу закона о локализации такси. В итоговый перечень попали 22 машины. Участники рынка и общественники полагают, что, несмотря на формальное расширение (в предварительном варианте было 20 моделей), новый вариант все равно не учитывает в полной мере потребности пассажиров и перевозчиков.

"В перечне указано 22 автомобиля, но значительная часть из них относится к премиальному сегменту по российским ценам или к нишевым моделям, которые экономически не подходят для массовых пассажирских перевозок", - сообщили "Российской газете" в сервисе заказа такси "Максим".

В компании пояснили, что в представленном списке крайне мало машин, которые позволили бы обеспечить окупаемость таксомоторного бизнеса. Нехватка разрешенных транспортных средств особенно чувствуется в сегменте "эконом".

"Экономика такси напрямую зависит от стоимости автомобиля и расходов на его эксплуатацию. В большинстве регионов окупаемая цена автомобиля такси находится в диапазоне до 1,5 млн рублей. Из всего перечня этим требованиям в полной мере соответствуют лишь несколько моделей Lada. Большинство остальных автомобилей стоят 2,5-4 млн рублей и выше, а отдельные модели относятся к сегменту стоимостью 6-10 млн рублей. Для массового рынка такие машины экономически неприменимы", - уточнили в "Максим".

С этой позицией соглашаются и эксперты. Большинство машин из актуализированного списка слишком дороги в обслуживании, и финансовая модель их эксплуатации в условиях работы такси не вызывает уверенности.

"Мы видим, что расширение перечня разрешенных к работе в такси машин произошло за счет электромобиля, двух кроссоверов, чья стоимость начинается от 2,5 млн рублей и фургона. Последние, конечно, можно увидеть в такси, но это далеко не самые популярные и востребованные пассажирами и, соответственно, перевозчиками модели. Кроссоверы стоимостью от 2,5 млн рублей - дороги для перевозчиков, особенно с учетом обслуживания и содержания", - рассказала "РГ" исполнительный директор Ассоциации "Национальный совет такси" Наталия Лозинская.

По ее мнению, сегодня существенная часть подвижного состава в такси не соответствует требованиям локализации. Данные авто постепенно будут выбывать из отрасли, и им на замену необходимо будет приобретать новые. С учетом высокой ключевой ставки и инфляционных рисков рынку такси будет непросто сохранить устойчивость без новых мер поддержки со стороны правительства, уверена Лозинская.

Так или иначе, пока резкого роста цен на рынке такси не наблюдается. Некоторые уверены, что у принятого закона о локализации есть отложенный эффект и повышение тарифов можно будет наблюдать в будущем.

"Многие прогнозировали резкий рост стоимости такси после вступления в силу закона. Но этого не произошло. Возможно, этот эффект мы будем наблюдать позже, когда начнутся закупки машин из перечня", - рассказал "Российской газете" председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

Он также полагает, что все автомобили, собранные на территории РФ, должны быть допущены к закупкам таксомоторными компаниями. Это позитивно скажется на производстве, обеспечит рабочие места и собираемость налогов.

"Чем шире линейка, тем выше вероятность, что стоимость машины будет адекватной. Если автомобилей мало, то ниже и конкуренция - в итоге растут цены", - сообщил Зотов.

Стоит отметить, что актуализированный список Минпромторга все равно не носит окончательный характер. В будущем он должен стать более объемным. Работа по дальнейшему расширению перечня уже ведется - финализируется нормативная база для включения моделей HAVAL Jolion, HAVAL F7, HAVAL F7x и TENET T7, соответствующий акт внесен в Правительство, - уточнили в ведомстве.