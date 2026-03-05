Водитель грузовика получил штраф за то, что рассыпал снег на дороге в Москве

Сотрудники ДПС установили личность водителя грузовика, который рассыпал снег на Третьем транспортном кольце в Москве. Мужчину оштрафовали на 10 тысяч рублей. Об этом в четверг, 5 марта, сообщили в пресс-службе ГУ ГИБДД МВД России по Москве.

© Вечерняя Москва

— В отношении него составлен административный материал по статье 12.33 КоАП РФ «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений» и назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 10 тысяч рублей, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

В условиях снегопада городские службы работают в цикличном режиме. На улицах столицы задействована коммунальная спецтехника, которая прометает дороги и тротуары. Специалисты также очищают ключевые магистрали Москвы, чтобы по ним могли беспрепятственно проехать кареты скорой помощи, экстренные службы и общественный транспорт.

8 марта в столичном регионе похолодает. Днем в Москве будет около 0 градусов, а в Подмосковье столбики термометров опустятся до минус четырех. Сила ветра 8 марта составит от двух до семи метров в секунду.