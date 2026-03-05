В России хотят разделить таксистов на профессионалов и любителей

В России готовятся изменения в законодательное регулирование таксомоторной деятельности. Новый законопроект, который сейчас обсуждается с профильными ведомствами, призван убрать знак равенства между самозанятыми водителями такси, которые подвозят пассажиров на собственных машинах в свободное время, и работниками таксопарков. В ответе на запрос "Российской газеты" Минтранс инициативу уже поддержал.

Суть преобразований состоит в том, чтобы снять с водителей, которые легально занимаются частным извозом на личных автомобилях, требования об обязательном предрейсовом медосмотре и оклейке транспортного средства в цветографическую схему такси. По мнению авторов инициативы, большинство таких осмотров проходят фиктивно, а изменение внешнего вида машины - бессмысленное финансовое бремя. "Мы убеждены, что на частных водителей с личными автомобилями, подработчиков, не нужно распространять норму о предрейсовых осмотрах. Это избыточная мера, которая только расширяет теневую сторону рынка. И статистика показывает, что аварийность у этой категории водителей крайне низкая - 223 миллиона поездок в год через цифровые платформы дали всего 0,00009% (девять стотысячных процента) аварий с пострадавшими", - сообщил "РГ" зампред Комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский.

По словам парламентария, это социализированные граждане, и к личной машине они относятся бережно - как к члену семьи. Того же нельзя сказать о водителях, которые арендуют автомобили в таксопарках, - им незачем беречь чужой автомобиль, они торопятся, нарушают скоростной режим и работают по 10-12 часов, чтобы окупить аренду. Что касается перекраски (или оклейки) таких машин, то, по мнению авторов законопроекта, это требование должно остаться только для профессиональных таксистов.

В Минтрансе подчеркнули, что самозанятые перевозчики действительно могут быть освобождены от излишне жестких требований, которые сейчас предъявляются ко всем без исключения участникам рынка. "Минтранс России концептуально поддерживает предложение о смягчении отдельных требований закона о такси для самозанятых. Нововведения позволят вывести из "серой зоны" значительную часть перевозчиков", - сообщили "Российской газете" в транспортном ведомстве. Там так же подчеркивают, что текущая редакция законопроекта "О деятельности по перевозке пассажиров, осуществляемой физическими лицами на личных автомобилях" требует дополнительного обсуждения. "Минтранс совместно с другими ведомствами и Государственной Думой продолжит работу над совершенствованием законодательства в данной сфере", - добавили в пресс-службе.

Участники рынка встретили инициативу положительно. В сервисе заказов такси "Максим" "РГ" рассказали, что проект, по сути, описывает уже известную в мире схему перевозок, которая называется райдхейлинг (от англ. ride-hailing). Частный водитель использует личный автомобиль для выполнения заказов через цифровую платформу. Он использует транспортное средство, приобретенное для личных нужд, работает в основном неполный день, но при этом не имеет финансовую возможность выполнять требования, сопоставимые с обязанностями автотранспортного предприятия. Это экономически и организационно иная модель по сравнению с профессиональным такси. "Райдхейлингу в России нужно, как во всем мире, специальное регулирование по правилам цифровой экономики, где платформа - оператор цифровой сделки, а частный водитель - пользователь, чья деятельность контролируется данными, а не "бумажными" процедурами", - считают в "Максим". Там так же согласились, что частники менее "аварийны". "По нашей статистике происшествий с пострадавшими на заказах, частные водители с личными автомобилями в 22 раза безопаснее, чем арендаторы автомобилей в таксопарках", - утверждают в компании, отдельно отмечая, что предрейсовые медицинские и технические осмотры в такси сейчас существуют только на бумаге и рассматривать их как реальный фактор безопасности нет смысла.

По мнению Лисовского, такое цифровое обеспечение технически не сложно организовать, решив предварительно вопросы доступа к личным данным. "Мы предлагаем ввести норму, по которой государство будет проверять соискателя на подключение к агрегатору на наличие действующего водительского удостоверения, на отсутствие нахождения на учетах в психо- и наркодиспансерах", - говорит автор инициативы. Он также полагает, что к обязательной ответственности агрегаторов можно было бы отнести и мониторинг поведения водителей на дороге - программное обеспечение цифровых платформ способно анализировать маневры, ускорения, перестроения. Если его действия на дороге неадекватны, то он должен быть отключен от системы заказов для проверки. Это современные цифровые методы контроля, которые гораздо эффективнее. Также агрегаторы должны в обязательном порядке страховать и водителя, и пассажира, считает парламентарий.

Несмотря на исключение предрейсовых осмотров, о полной отмене медицинского контроля речи не идет. В законопроекте есть норма об обязательной ежегодной диспансеризации. "Это даже полезно с точки зрения профилактики заболеваний с учетом того, что многие мужчины трудоспособного возраста достаточно посредственно относятся к своему здоровью. Эти данные бы могли автоматически по запросу получать сервисы заказов", - рассказал автор инициативы.

Так или иначе, с предложением отказаться от обязательных предрейсовых медосмотров согласны не все. "Безопасность пассажиров должна быть в приоритете, поэтому полное освобождение от этой процедуры мы категорически не поддерживаем. Осмотры должны проходить все водители, которые выходят на смену", - рассказал "Российской газете" председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

По его словам, хорошим решением могло бы стать использование телемедицины. Процедуру можно было бы проходить прямо в автомобиле, обеспечив систему верификации через портал Госуслуг или другие ресурсы. Важно, чтобы эта система функционировала в контуре "белых" сайтов, которые продолжают работать даже в случае ограничений работы сети. Другой вариант - увеличить количество точек для прохождения осмотров - например, организовать их на АЗС. "Контроль нужно усовершенствовать и упростить, но не отменять его. Это было бы шагом назад", - заключил Зотов.