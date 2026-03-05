GAC Hyptec представил седан A800 с системой Huawei

GAC представила новый седан Hyptec A800 с интеллектуальной панелью. GAC Hyptec A800 предлагается в четырех комплектациях по цене от 189 800 до 299 800 юаней (2,1 млн рублей−3,4 млн рублей). Главная особенность модели — интеграция системы Huawei Qiankun ADS V4.1 и интеллектуальной панели HarmonySpace 5. Об этом сообщает CarNewsChina.

В салоне A800 — плавные линии кокпита, 12,3-дюймовая приборная панель, 27-дюймовый проекционный дисплей (W-HUD) и 15,6-дюймовый центральный экран. Также в оснащении — активное шумоподавление и аудиосистема ADiGO Sound с 23 динамиками. В четырехместной версии задние сиденья организованы по схеме «2+1», что позволяет легко менять конфигурацию салона с четырех- на пятиместную.

GAC Hyptec A800 оснащён гибридной системой с увеличенным запасом хода: бензиновый двигатель 1.5T (160 л.с.) работает как генератор, а привод осуществляется электромоторами. В базе — задний электродвигатель на 272 л.с., в топ-версии — три мотора суммарной мощностью 598 л.с., что обеспечивает разгон до 100 км/ч менее чем за 4 секунды.

Главная технологическая фишка A800 — система «тройного распределенного полного привода». Она активно перераспределяет крутящий момент между осями и задними колесами по отдельности. Это позволяет выполнять эффектные маневры вроде «разворота по компасу» и повышает безопасность: при проколе шины на скорости до 120 км/ч система выравнивает автомобиль, сохраняя устойчивость.

