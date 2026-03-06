Stellantis отзывает 22 тысячи авто в Японии из-за системы выбросов

Японское подразделение Stellantis инициировало отзыв свыше 22 тысяч автомобилей, включая модели Peugeot, Citroen и DS, из-за программного сбоя в блоке управления двигателем. Эта мера затрагивает девять моделей, импортированных в период с мая 2018 по август 2023 года, среди которых Peugeot 3008, 5008, 308, 508 и Rifter, а также Citroen Berlingo, C4 SpaceTourer и C5 Aircross, плюс DS 7. Проблема заключается в том, что при неисправности системы SCR, предназначенной для снижения выбросов, может не активироваться предупреждающий индикатор, что способно привести к превышению экологических норм без ведома водителя. Об этом сообщает издание speedme.ru.

© Citroen

Уведомление об отзыве было направлено в японское Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма 26 февраля 2026 года. Для устранения дефекта дилеры проведут обновление программного обеспечения блока управления двигателем до корректной версии, а также выполнят проверку сажевого фильтра с возможной его заменой при необходимости. Производитель подчеркивает, что на данный момент не зарегистрировано ни одного случая аварий или отказов, связанных с этой неисправностью, что указывает на превентивный характер кампании.

Эксперты отмечают, что подобные отзывы, хотя и не связаны с непосредственными угрозами безопасности, важны для соблюдения экологических стандартов и предотвращения потенциальных штрафов для владельцев. Мероприятие демонстрирует растущее внимание автопроизводителей к программным аспектам управления автомобилями, особенно в контексте ужесточающихся норм выбросов по всему миру.