В Канаде представили BMW 7 Series с защитой от биологического оружия

В Канаде представили бронированный BMW 7 Series с защитой от биологического оружия. Автомобиль, построенный компанией Inkas на основе модели BMW 760i, сочетает внешность обычной представительской машины с защитой уровня BR6, способной выдержать взрыв ручной гранаты и обстрел из автомата Калашникова.

© Motor.ru

Специалисты Inkas модернизировали салон, установив бронекапсулу класса BR6, пуленепробиваемое стекло и усиленную систему защиты дверей. Аккумулятор и электронный блок управления (ECM) получили индивидуальное бронирование, а топливный бак заключен в защитный кожух. Автомобиль также оснащен шинами runflat.

Для заказчиков, которым требуется максимальный уровень безопасности, доступны опции: усиленная защита моторного отсека, система пожаротушения, люк для эвакуации в крыше, а также система фильтрации кислорода на случай химической или биологической атаки.

Несмотря на значительное увеличение массы из-за брони, автомобиль сохраняет высокую динамику благодаря штатному 4,4-литровому двигателю V8 с двойным турбонаддувом мощностью 536 л.с. Внешне бронированный седан практически неотличим от стандартной модели.

Ранее сообщалось, что УАЗ впервые за всю историю модели Hunter переименует внедорожник.

© Carscoops

© Carscoops