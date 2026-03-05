В Белоруссии начались распродажи кроссоверов Li Auto

Белорусский дистрибьютор Li Auto запустил масштабную распродажу своих автомобилей, предлагая значительные скидки на популярные гибридные кроссоверы Li L6, Li L7 и Li L9. По данным Motor.ru, размер дисконта варьируется от 24,5 до 47,5 тысяч белорусских рублей, что эквивалентно от 650 тысяч до 1,3 миллиона российских рублей.

Актуальные цены: Li L6 Max (408 л.с.) - от 146 тысяч белорусских рублей (3,9 млн российских рублей), в России стоимость начинается от 7,3 млн рублей. Li L7 Ultra (449 л.с.) - от 193,9 тысяч белорусских рублей (5,2 млн российских рублей), в РФ - от 9,5 млн рублей. Li L9 Ultra - от 279 тысяч белорусских рублей (7,5 млн российских рублей), в России - от 10,8 млн рублей.

Дополнительно дистрибьютор снизил цены на минивэн Li Mega, который официально не продается в России. Теперь его можно приобрести за 239,8 тысяч белорусских рублей (6,7 млн российских рублей).

