Tesla получила болезненный удар на рынке европейской страны

В феврале 2026 года продажи Tesla в Великобритании упали на 37 процентов по сравнению со вторым месяцем 2025 года. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на Общество производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

Причиной такой динамики стала усиливающаяся конкуренция с китайским производителем электромобилей BYD. Продажи Tesla за месяц снизились до 2422 автомобилей по сравнению с 3852 единицами годом ранее.

Общий объем продаж новых автомобилей в Великобритании вырос на 7,2 процента и составил 90 100 штук, что стало лучшим показателем за февраль с 2004 года. В то же время продажи BYD выросли на 40 процентов.

Январь стал для компании Tesla 13-м по счету месяцем падения продаж на европейском рынке. По данным Европейской ассоциации автопроизводителей, количество регистраций новых автомобилей Tesla в прошлом месяце упало до 8075 единиц. Достигнутый показатель оказался на 17 процентов ниже прошлогоднего.