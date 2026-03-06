Polestar 2 лишится внедорожного обвеса и превратится в спортивный седан

Новый Polestar 2 станет седаном и составит конкуренцию BMW 3 Series. Как сообщает IT Home со ссылкой на зарубежные источники, автомобиль выйдет на рынок в 2027 году.

© Motor.ru

Внешность седана Polestar 2, разработанная под руководством шеф-дизайнера Филиппа Ромерса, станет частью эволюции бренда. По его словам, новый автомобиль получит более приземистую посадку и будет выглядеть динамичнее.

Модель станет заметно крупнее предшественника: длина вырастет примерно на 100 мм — до 4700 мм, что сделает ее сопоставимой с BMW 3 Series. Это должно решить одну из главных претензий к текущей версии — тесный задний ряд.

Технической основой новинки станет новая универсальная архитектура, разрабатываемая внутри материнской компании Geely. Она будет использоваться для множества моделей разных брендов концерна — от Volvo до Lotus.

Новый спортивный седан Polestar 2 будет стоить в переводе на отечественную валюту 5 млн рублей.

