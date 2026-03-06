Французы выпустили «черный» электрокар только для одной страны

Французский автопроизводитель DS выпустил ограниченную серию электромобиля DS №8, названную Pallas Black Edition, которая предназначена исключительно для голландского рынка. Эта модель отличается уникальным дизайном и улучшенной комплектацией, включая черные акценты на кузове и увеличенные колесные диски. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© DS

В основе спецверсии лежит базовая комплектация Pallas, но с рядом дополнений: крыша и капот окрашены в черный цвет, а стандартные 19-дюймовые диски заменены на 20-дюймовые Lyrea. Внутри салона использована отделка Black Canvas, а панорамная крыша, обычно предлагаемая за отдельную плату, стала частью стандартного оснащения.

Также в комплектацию включен пакет Comfort FWD, который предусматривает электропривод двери багажника, двухзонный климат-контроль с системой очистки воздуха и восьмипозиционную электрорегулировку сидений. Электромобиль оснащен двигателем мощностью 230 лошадиных сил и аккумулятором емкостью 73,7 кВт-ч, обеспечивая надежную производительность.

Цена на DS №8 Pallas Black Edition составляет 56 000 евро, что всего на 1 000 евро превышает стоимость стандартной версии. Параллельно с выпуском этой модели было проведено обновление модельного года, добавившее в базовое оснащение систему контроля внимания водителя и функцию предотвращения случайного нажатия педали газа при наличии препятствий рядом с автомобилем.