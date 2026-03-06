Рассекречен новый 972-сильный гибридный Tank 700

Концерн Great Wall представил первые официальные изображения новой версии внедорожника Tank 700 с индексом Hi4-Z.

© Российская Газета

В состав силовой установки автомобиля войдет двухлитровый турбомотор мощностью 248 лошадиных сил, который будет подпитывать 59-киловаттную батарею. На электротяге гибридный внедорожник сможет проезжать до 190 километров, а заявленный расход топлива составляет всего 8,45 литра на 100 километров пути. Как сообщалось ранее, общая отдача силовой установки составит 972 лошадиные силы.

По данным CarNewsChina, флагманская версия автомобиля получила несколько внешних изменений, включая улучшенные капот и передний бампер, а также новые 21-дюймовые колесные диски. Tank 700 также оснащен компактным антикрылом на задней части и задним бампером с элементом, напоминающим диффузор. Размеры внедорожника составляют 5105 х 2061 х 1985 миллиметров, при этом колесная база равна 3 метрам.

Информация об оснащении, ценах и комплектациях будет раскрыта ближе к началу продаж.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в Китае прошла презентация обновленного Chery Tiggo 7L.