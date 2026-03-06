Volkswagen Group продала 4 миллиона электромобилей

Концерн Volkswagen Group достиг значительной вехи в своей электрической трансформации, реализовав клиентам четыре миллиона автомобилей с полностью электрической силовой установкой. По итогам 2025 года компания вошла в пятёрку ведущих мировых производителей электромобилей, а в Европе закрепилась на первой позиции с долей рынка примерно 27 процентов. Об этом сообщает издание tarantas.news.

© Volkswagen

Массовый выпуск электромобилей стартовал после ввода в эксплуатацию платформы MEB в 2019 году. На этой архитектуре было создано множество моделей различных марок группы, таких как Volkswagen, Škoda, Audi и Cupra. Суммарный выпуск на базе MEB составил порядка трёх миллионов единиц, что подтверждает её центральную роль в электрификации модельного ряда концерна.

Сегодняшний ассортимент Volkswagen Group насчитывает свыше 30 полностью электрических легковых автомобилей — от небольших хэтчбеков до роскошных внедорожников. Электрические коммерческие автомобили, включая грузовики и автобусы, производятся под брендами Traton, такими как MAN, Scania и International.

Производственные мощности для выпуска электромобилей развёрнуты более чем на 20 предприятиях по всему миру, включая Европу, Китай, США и Бразилию. Преодоление рубежа в четыре миллиона электромобилей демонстрирует, что концерн последовательно укрепляет свои позиции в качестве одного из основных участников рынка электротранспорта.

В перспективе дальнейшее совершенствование платформ и расширение линейки моделей способно ещё более усилить влияние группы в глобальной конкурентной борьбе за лидерство в сегменте электромобилей.