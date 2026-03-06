KGM Actyon получил гибридную версию мощностью 204 л.с.

Кроссовер Actyon от компании KGM, ранее известной как SsangYong, пополнился гибридной модификацией, ставшей самой мощной в линейке. Этот SUV-купе длиной 4,74 метра оснащён современной гибридной силовой установкой, а его цена в Европе начинается от 44 350 евро. Об этом сообщает издание speedme.ru.

© KGM Actyon

Гибридная система включает 1,5-литровый турбированный бензиновый двигатель мощностью 150 л.с. и электромотор мощностью 177 л.с., который развивает 300 Нм крутящего момента, что в сумме даёт 204 л.с. Благодаря системе Dual-Tech Hybrid расход топлива снижается до 6,1 литра на 100 км по циклу WLTP, а выбросы CO₂ составляют 138 г/км.

Автомобиль может двигаться полностью на электротяге на скоростях до 100 км/ч, используя компактную батарею ёмкостью 1,85 кВт·ч. Эта батарея заряжается как от двигателя внутреннего сгорания, так и за счёт рекуперации энергии при торможении, а передача мощности осуществляется через гибридную трансмиссию DHT на передние колёса.

Появление гибридной версии Actyon демонстрирует, что автопроизводители продолжают активно развивать комбинированные силовые установки. В условиях медленного роста рынка электромобилей гибриды остаются важным переходным решением для покупателей, что подчёркивает их актуальность в современной автомобильной индустрии.