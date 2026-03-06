Volvo обновила гибридный XC90 ради норм Euro 7

Volvo провела модернизацию плагин-гибридного кроссовера XC90, чтобы адаптировать его к будущим экологическим нормам Euro 7, которые начнут действовать с ноября 2026 года. Обновления затронули силовую установку T8, являющуюся единственным вариантом для некоторых европейских рынков, а также цветовую гамму модели. Об этом сообщает издание tarantas.news.

© Volvo

Бензиновый двигатель объемом 2.0 литра подвергся серьезному пересмотру, теперь он функционирует по циклу Миллера, что повысило его эффективность. Это привело к снижению расхода топлива и выбросов, хотя мощность мотора уменьшилась с 310 до 250 лошадиных сил, а крутящий момент упал с 400 до 360 Нм. Одновременно электродвигатель стал мощнее, его показатели выросли со 145 до 156 л.с., что в совокупности дает общую мощность силовой установки в 406 л.с. против прежних 455 л.с.

По официальным данным, расход топлива в обновленной версии составляет 3,3–3,8 литра на 100 километров, тогда как ранее он был на уровне 3,5–4,2 л/100 км. Запас хода исключительно на электротяге остается примерно 70 километров, что сохраняет практичность для ежедневных поездок. Эти изменения демонстрируют стремление Volvo балансировать между экологичностью и производительностью, адаптируясь к строгим стандартам.

Визуальные обновления включают новую цветовую палитру: базовым стал оттенок Ice White Solid, добавлен цвет Forest Lake, а Platinum Grey исключен из доступных вариантов. Цены на Volvo XC90 2027 модельного года в Европе стартуют примерно от 93 495 евро, что отражает технологические улучшения и соответствие новым требованиям. Эта модернизация подчеркивает тренд автопроизводителей на оптимизацию гибридных систем в ответ на ужесточающиеся экологические нормы.