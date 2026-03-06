BYD представила батарею Blade 2.0 с зарядкой до 97% за 9 минут. Второе поколение батарей Blade и технология Flash Charging повышают плотность энергии и радикально сокращают время зарядки электромобилей, включая работу в сильный мороз. Ключевая особенность — беспрецедентная скорость зарядки. Об этом сообщает CarNewsChina.

© Motor.ru

«Аккумулятор Blade второго поколения заряжается от 10% до 70% всего за 5 минут, а от 10% до 97% — за 9 минут. Примечательно, что даже при минусовых температурах система сохраняет замечательную эффективность: зарядка от 20% до 97% занимает 12 минут при -20°C и те же 12 минут при -30°C, всего на три минуты дольше, чем при комнатной температуре для диапазона 20%-97%», — говорится в публикации.

На обычных зарядных станциях Blade второго поколения восполняет заряд на 30−50% быстрее стандартных аккумуляторов. Помимо скорости, новинка превосходит предшественника по ряду параметров: плотность энергии выше на 5%, увеличен ресурс и усилена безопасность. Пример возможностей — Denza Z9GT с новой батареей проезжает на одном заряде 1036 км.

Вместе с новой батареей BYD выпускает зарядные станции следующего поколения. Их ключевая особенность — Т-образная конструкция, обеспечивающая удобный доступ к пистолету. Сам зарядный пистолет стал компактнее и получил водонепроницаемую защиту.

