Дизайнер Skoda показал концепт спортивного Alfa Romeo Giulia TZ

Дизайнер Skoda Ричард Свек создал неофициальный концепт современного спорткара Alfa Romeo, названный Giulia TZ, который черпает вдохновение из исторической модели 1963 года, изначально разработанной для автоспорта. Этот проект, представленный в социальных сетях как личная работа, не отражает официальных намерений бренда, а служит визуальным представлением возможного спортивного автомобиля. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© соцсети

Концепт выполнен в виде классического купе с низким профилем и агрессивной аэродинамикой, дополненный альтернативной интерпретацией модели Alfa Romeo Montreal. Эти работы демонстрируют, как могли бы выглядеть современные версии культовых автомобилей марки, подчеркивая интерес к спортивным направлениям.

Интерес к таким проектам связан с текущим положением Alfa Romeo на рынке, где, несмотря на рост продаж на 20% в 2025 году, общий объем поставок составил около 73 тысяч автомобилей. Основные продажи обеспечивает компактный кроссовер Junior, в то время как многие поклонники ожидают возвращения классических спортивных моделей.

Сегодня линейка бренда включает кроссоверы Junior, Tonale и Stelvio, а также седан Giulia, при этом ограниченная серия суперкара 33 Stradale уже полностью распродана. Это контрастирует с ожиданиями энтузиастов, стремящихся к более спортивным предложениям от марки.