Рассекречено первое фото Volkswagen Golf нового поколения

Volkswagen показал будущий девятый Golf. Изображение нового поколения автомобиля, ставшего эталоном в своем классе, было продемонстрировано на собрании работников Volkswagen. Судя по силуэту, формой кузова девятый Golf будет напоминать автомобиль седьмого поколения.

«На этой неделе, на собрании компании в Вольфсбурге Volkswagen показал Golf 9-го поколения в виде силуэта. Даже по этому изображению ясно, что следующее поколение Golf будет очень похоже на нынешнюю модель, и даже на Golf 7, предшествовавший ей», — отмечается в публикации Motor1.

Volkswagen, похоже, окончательно откажется от идеи двух параллельных вселенных с радикально отличающимися машинами с ДВС и электроприводом: ID. Golf появится не раньше 2028 года, и, по заверениям компании, его дизайн не будет кардинально отличаться от классического Golf с ДВС. Более того, в Вольфсбурге намекают, что бензиновая версия может задержаться на конвейере: возможно, ее ждет серьезное обновление как раз к моменту выхода электрического собрата.

Кроме того известно, что будущие модели Volkswagen избавятся от тотального засилья сенсорных панелей: на руле и центральной консоли снова появятся физические кнопки.

