Cadillac выпускает в Австралии два новых электрических кроссовера Optiq и Vistiq

В Австралии и Новой Зеландии представлены два новых электрических кроссовера от Cadillac, расширяющие предложение бренда в этом регионе. Модели Optiq и Vistiq пополняют линейку, где ранее уже появился Lyriq, причём Optiq станет самым доступным SUV, а Vistiq — флагманом с трёхрядной компоновкой для семей. Обе машины поступят в продажу в единственной версии, ориентируясь на разные аудитории: Optiq на динамичную молодёжь, а Vistiq на премиальный комфорт. Об этом сообщает издание speedme.ru.

© Cadillac

Производство будет осуществляться на заводах в Северной Америке: Optiq соберут в Мексике, а Vistiq — в США, с правым рулём для местного рынка. Продажи начнутся в ближайшие недели, что совпало с презентацией на Гран-при Формулы-1 в Мельбурне, подчёркивая важность события для бренда. Этот шаг является частью глобальной стратегии Cadillac по усилению присутствия за пределами США, используя импорт без локализации производства.