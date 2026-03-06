Новые электромобили Mercedes раскупили: ждать придется полгода

Спрос на электрические модели Mercedes CLA и GLC в Европе оказался настолько высоким, что новые заказы теперь приходится ждать более полугода. Производство не справляется с потоком заявок, и если клиент оформит заказ в марте, то получит автомобиль не раньше сентября. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© Mercedes

Седан CLA EQ и кроссовер GLC EQ, представленные в прошлом году, получили одобрение экспертов за сбалансированные характеристики, эффективность и цену. Их стоимость начинается примерно с 48 050 евро для седана и 71 900 евро для кроссовера. Обе модели могут проехать на одной зарядке до 792 км и 713 км соответственно, построены на архитектуре 800 В и поддерживают быструю зарядку.

В Mercedes связывают этот успех с обновленной стратегией после неоднозначного старта первых электромобилей, таких как EQC, EQE и EQS. Компания пересмотрела подход, сделав новые модели технологичнее и визуально ближе к версиям с двигателями внутреннего сгорания. Бренд надеется продолжить эту тенденцию с будущими электрическими моделями, включая версию C-Class.